台達化今年因大陸新產大舉開出，加上需求復甦不如預期，上半年營運苦吞虧損。為此，台達化考量大陸新增產能需一段時間消化，必須降低對大陸市場依賴，著手開發包含印度、巴基斯坦、中南美洲等大陸、香港以外市場，並增加直接客戶比例；這些地區除協助歐美代工，本地家電需求也正在成長，動能可期。

此外，因應長期利基產品部署，台達化也透過古雷廠預計2025年第三季投產，加上台灣持續產品去瓶頸作業，預估ABS可增加1.2萬噸、EPS可增加4200萬噸。