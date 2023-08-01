台達化今年因大陸新產大舉開出，加上需求復甦不如預期，上半年營運苦吞虧損。為此，台達化考量大陸新增產能需一段時間消化，必須降低對大陸市場依賴，著手開發包含印度、巴基斯坦、中南美洲等大陸、香港以外市場，並增加直接客戶比例；這些地區除協助歐美代工，本地家電需求也正在成長，動能可期。
此外，因應長期利基產品部署，台達化也透過古雷廠預計2025年第三季投產，加上台灣持續產品去瓶頸作業，預估ABS可增加1.2萬噸、EPS可增加4200萬噸。
台聚集團第二季財報陸續揭曉。受制第二季油價大跌、大陸需求疲軟干擾，ABS、PS行情低迷不振，台達化(1309)營運苦吞連二季虧損，但在報價跌幅趨緩築底下，第二季每股虧損從首季虧損0.18元縮減為0.04元；上半年營收71.63億元，營業損失1.98億元，稅後虧損0.88億元，每股虧損0.22元。
台達化今年因大陸新產大舉開出，加上需求復甦不如預期，上半年營運苦吞虧損。為此，台達化考量大陸新增產能需一段時間消化，必須降低對大陸市場依賴，著手開發包含印度、巴基斯坦、中南美洲等大陸、香港以外市場，並增加直接客戶比例；這些地區除協助歐美代工，本地家電需求也正在成長，動能可期。
此外，因應長期利基產品部署，台達化也透過古雷廠預計2025年第三季投產，加上台灣持續產品去瓶頸作業，預估ABS可增加1.2萬噸、EPS可增加4200萬噸。
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