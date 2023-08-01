翻閱幾十年前的前人舊照，總是能發現不少天然帥哥與美女。有網友好奇「為什麼老古早的高中畢業紀念冊有那麼多相貌出眾的人，難道與水土有關係？」，澳洲一家容貌分析師對此直言，現在的人有4大不良因素導致容貌「一代不如一代」，「變醜」與老化完全無涉，引發網友熱烈討論。

綜合美國《紐約郵報》、英國《每日郵報》報導，在澳洲雪梨經營容貌顧問公司QOVES的網紅哈桑（Shafee Hassan）日前在TikTok發布短片表示，當代人類的容貌「愈來愈不行」，這是受到現代飲食、睡眠模式、污染物、與口鼻有關的習慣所影響。

哈桑在影片一開始就問，為何1950年代的青少年外表明顯「少年老成」？這意味當時的少男少女容貌較為接近成年人，臉部擁有比較多明確的特徵。哈桑表示，關於這種情況已有多種理論出現，但他認為最直觀的一種理論是美國著名齒科矯正醫師普羅菲特（William Proffit）團隊提出的「功能性基質」假說。哈桑簡明解釋，這項假說認為，人臉的發育取決於施加在上顎與下顎的力，這決定了一個人的臉蛋是否「漂亮或英俊」。哈桑解說，舌頭與臉部的「其他力道」可能把下巴朝下推或朝外推，下推或外擴產生的空間會有骨骼填入。他在短片展示一名小女孩的臉部照片，她的下顎發育不全，聲稱這個孩子因為鼻竇長期感染影響下巴的生長，由於鼻病，她用嘴呼吸，嘴巴未能保持足夠閉合，影響下巴發育。

哈桑說，西方人大約7成有咬合不正或牙齦萎縮的問題，長久下來，這很可能讓人的臉孔變得愈來愈不好看。此外，人類如何使用嘴巴、如何把食物放入嘴裡，都可能影響下頷線條的發育。

這支影片累計點閱逾320萬次，超過33萬人點讚。一名齒列專家留言同意哈桑的見解：「我從事牙醫工作，這番說法絕對正確。」還有一名網友強調很多人忽略了飲食的重要，如果飲食包含大的肉塊、完整的蔬菜水果，下巴會強壯得多，現在「很多人吃的是軟乎乎的加工食品與零嘴，而非美味的家常菜」，影響下巴發育。

有些網友對於哈桑的說法不怎麼買帳。有人認為，時尚風潮、拍照技術、吸菸等因素導致幾十年前的人看起來比較老成。也有人認為，髮型與外表年齡也有關聯，「如果讓幾十年前的學生梳個現代感十足的髮型，看起來會比較年輕」。還有人直接了當指出，美醜其實是偏見使然而且醜照往往也不太可能公開示人；駁斥最初提問者說法的網友則表示，只要看過的老照片夠多，以前的少男少女相貌還是比不上現在的年輕人。