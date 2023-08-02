民進黨高市鎮港區議員黃彥毓也痛斥，國民黨立委參選人游淑慧為選舉炒作批評，高雄前瞻計畫經費拿太多，讓所有高雄人感到非常憤慨。圖為黃彥毓勘查前鎮漁港周邊設施。（柯宗緯翻攝）

民進黨高市議員邱俊憲今（2）日狠酸，北市議員只准前台北市長柯文哲花150億改建台北第一市場，卻惡意詆毀高雄爭取改建台灣重要遠洋漁業基地前鎮漁港？（摘自邱俊憲臉書）

各縣市爭取中央前瞻預算，卻淪為政治口水「戰南北」！民眾黨、國民黨輪番質疑獨厚高雄拿逾千億，其中前鎮漁港改建案更是爭取81億。對此，民進黨高市議員邱俊憲今（2）日狠酸，北市議員只准前台北市長柯文哲花150億改建台北第一市場，卻惡意詆毀高雄爭取改建台灣重要遠洋漁業基地前鎮漁港？

邱俊憲指出，2020年7月2日柯文哲親自出席台北市市場改建動工典禮，總工程費超過150億元，這是台灣重要批發市場，數10年沒有整建，投入大筆預算改善，好事！台北市議員，沒有意見，共同出席動工，好事！

然而，邱俊憲感嘆，高雄前鎮漁港，台灣重要遠洋漁業基地，一樣數10年沒有整建，80幾億投入，台北市幾位大議員們，就見不得高雄替台灣遠洋漁業發展做更多努力？他痛批，繼續扭曲卻無視台北市所能分配比其他縣市多上非常多的資源，不只是刻意掩飾台北的得天獨厚，更是惡意中傷其他縣市的努力。

「高雄人就這麼不值嗎？」民進黨高市鎮港區議員黃彥毓也痛斥，國民黨立委參選人游淑慧為選舉炒作批評，高雄前瞻計畫經費拿太多，讓所有高雄人感到非常憤慨。

黃彥毓進一步指出，前鎮漁港這次改建包括5項重要的工作，多功能水產品運銷中心、多功能船員服務中心、漁業作業碼頭改善、景觀及休憩環境營造、下水道建設，就是希望提升國際競爭力，帶來更多產值。

黃彥毓直說，要向那些對於前鎮漁港改建經費有意見的公眾人物們提出邀請，希望你們來到高雄前鎮漁港會勘一次，「我願意做為嚮導，帶大家更深入了解前鎮漁港到底為什麼需要這些經費來改造」。