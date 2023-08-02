信義房屋與銀行夥伴跨界合作再深化，宣布「助您安心成家房貸」服務獨家升級！進一步串聯線上導流申貸專屬服務，提供成交客戶一站式整合體驗。當客戶比較各家銀行試算結果後，即可於信義會員專區一鍵確認申貸銀行，前往銀行線上申貸平台進行申辦。享有帳管費0元起、最長三年寬限期等優惠條件，另可搭配裝潢金房貸、綠能節能設備專案貸款、彈性繳款及線上增貸等各項加碼優惠。目前已有台北富邦銀行、永豐銀行以及玉山銀行等三大銀行提供專屬優惠方案，合作銀行夥伴陸續增加中。

信義房屋領先業界發展Proptech房地產科技，以新技術持續優化消費者買賣房屋體驗！為協助客戶找到適合自己的房貸方案，信義房屋在2022年攜手台北富邦銀行、永豐銀行、玉山銀行以及台新銀行，透過信義房屋成交且符合專案資格會員，皆可於信義房屋官方網站或App使用線上房貸試算功能，最快可即時收到房貸利率、最高可貸金額、手續費、寬限期、加碼優惠等參考資訊，並享有各銀行所提供的專屬貸款優惠。

自2022年Q3上線以來，已有近千位信義房屋客戶使用過線上初估試算服務。2023年則致力幫助客戶將複雜申貸程序數位化，更進一步可於線上進行試算後，直接提出貸款申請，省去往來銀行的舟車勞頓，提供成家最後一哩路一臂之力。

信義房屋率產業之先推動數位轉型，期望打造更多貼心式數位創新服務，解決房屋交易過程中的痛點，提升買賣屋體驗。除協助消費者找到符合需求物件，更藉由一站式房貸的數位服務，亦持續與銀行協作並提供客戶優惠貸款方案，省去購屋所需花費時間與成本，助首購與換屋族一圓家業夢想。聚焦數位創新服務最大化，齊力打造信義跨業共創居住服務生態圈。

信義房屋仲介產品部產品經理洪珮華強調：「面對利率持續攀升的壓力，客戶貸款需求也日益增加，信義房屋為完善買屋旅程當中的每一步，將繁瑣申請作業線上數位化，並根據不同需求場景，提供更貼心省時的便利服務。」