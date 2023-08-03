中科院化學所所長余鳳兒也到達，表示意外發生在第3批的餘料銷毀過程，而閃燃瞬間的溫度高達2000至3000度，但人員所穿的防焰衣只可抵抗800至1000度的溫度。（翻攝照片／楊舒婷高雄傳真）

位於屏東縣滿洲鄉的九鵬基地今日上午10時許發生閃燃意外，造成4名人員輕重傷，最嚴重者全身有95％的二至三度燒傷，4人也在中午轉送國軍高雄總醫院左營分院救治。中科院化學所所長余鳳兒也到達，表示意外發生在第3批的餘料銷毀過程，而閃燃瞬間的溫度高達2000至3000度，但人員所穿的防焰衣只可抵抗800至1000度的溫度，在閃燃瞬間防焰衣猶如虛穿，這也是導致4人輕重傷原因。

國軍高雄總醫院左營分院院長洪恭誠表示，最嚴重傷患為52歲的張姓男子，全身有95％的燒燙傷，目前仍未脫離險境，這幾天津會是關鍵期，而醫院將會每天開會、全力救治。另外3位傷患分別是有40％二到三度燒傷的39歲洪姓男子、二至三度燒傷面積達61％的陳姓男子，1輕傷患者則是耳後有5％二度灼傷，目前3人分住進加護病房及普通病房救治。

余鳳兒表示，早上10點時進行例行200至500公斤之間的廢餘料銷毀時，在執行4批中的第3批佈線時就燒起來了，雖然工作人員都有穿防焰服，但現場溫度過高，造成人員受傷。而能夠進行此項工作人員都要做滿5年至10年以上的經驗，所以院內也有規定火公證照，只有通過證照的人才可以執行此項工作。

余鳳兒說明，工作人員都有照著SOP進行工作，也有全程錄影，而這些廢料都是武器系統的推進器廢料，前面2批都順利執行，為何第3批會突然閃燃跟戶外高溫可能也有關係，但詳情仍待調專案小組調查。