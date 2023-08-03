九鵬基地傷者的送醫。（圖／讀者提供、謝佳潾屏東傳真）

屏東縣滿洲鄉國家中山科學研究院九鵬基地今(3)日發生爆炸意外，疑似人員進行餘料銷毀作業時，因不明原因發生燃燒，造成4人燒燙傷緊急送醫，其中1人二至三度燒傷面積大於90％送恆春旅遊醫院，目前插管中，1人二度燒傷面積達50％、1人輕傷送恆春基督教醫院，另1全身多處人二度燒傷送南門醫院。中午4人全從屏東轉送國軍高雄總醫院左營分院，最新傷勢及送醫時的畫面也曝光。

恆春旅遊醫院表示，九鵬基地51歲傷者有二至三度燒傷，面積大於90％，是全身性燒燙傷，因喉頭水腫嚴重，急診室醫師已替他做預防性插管，並給予大量輸液，經連繫後，將轉送海軍總醫院做進一步治療。

恆基醫院表示，從九鵬基地送來的傷者有2位，40多歲陳姓男子二度燒傷，面積達50％，意識清楚，傷勢處理中；另名40多歲潘姓男子則是耳朵受傷，傷口處理中。南門醫院則表示，傷者41歲洪姓男子，全身多處二度燒燙傷，傷勢處理中。

中午4人全從屏東轉送國軍高雄總醫院左營分院。國軍高雄總醫院左營分院院長洪恭誠表示，最嚴重傷患為52歲的張姓男子，全身有95％的燒燙傷，目前仍未脫離險境，這幾天將會是關鍵期，而醫院將會每天開會、全力救治。

另外3位傷患分別是有40％二到三度燒傷的39歲洪姓男子、二至三度燒傷面積達61％的陳姓男子，1輕傷患者則是耳後有5％二度灼傷，目前3人分住進加護病房及普通病房救治。