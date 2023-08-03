中度颱風卡努速度極為緩慢，過去幾小時幾乎是原地打轉，北部也開始颳起「遲來的強風」，氣象粉專就提醒，大台北、桃園地區民眾應該都相當有感，接下來中部與南部山區雨勢也將開始加強。

「台灣颱風論壇」表示，卡努颱風正在進行原地轉第2圈的動作，目前大台北與桃園地區對外頭強風大雨應該都相當有感。論壇提醒，接下來中部地區、南部山區的雨勢會開始增強，南部平地降雨則還要再晚一些，但一定會下雨，「只是時間還沒到」。

底下許多網友也紛紛回報：「風釆超大，門窗都在哀號了」、「這風大的好誇張」、「中和風非常大」、「三重有感」、「板橋這個風有大...」、「瞬間砰砰砰超大聲，今晚難睡了」、「新莊也太大了吧」、「台北外面根本吹龍捲風」、「桃園八德非常有感」、「桃園蘆竹現在風大到像在考驗遮雨棚的耐久度一樣」、「淡海新市鎮外面都是呼嘯聲」。

卡努目前中心位在台北東北方330公里海面上，以每小時9公里的速度向東北轉東北東前進，呈現打轉狀態，其強度有明顯減弱，但暴風圈半徑仍是280公里，受到西南氣流影響，中南部地區未來幾天將會有致災性豪雨出現。