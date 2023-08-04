半導體女王、超微（AMD）執行長蘇姿丰表示，將考慮跟進輝達和英特爾，推出專為大陸市場打造的晶片。此前，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾說，「大陸市場無法被取代，如果美國企業無法與大陸做生意，將對美國企業造成巨大損失。」為了搶賺人民幣，美國晶片巨頭即使推出降規格版GPU，也不可能放棄大陸市場。

綜合外媒報導，蘇姿丰指出，超微考慮採取輝達降規策略，將M1300和舊版M1250晶片產品出口到大陸。超微的計畫是完全遵守美國政府的出口管制，但也確信有機會為正在找尋AI解決方案的中國客戶開發產品，超微將繼續朝著這個方向努力。

報導提到，超微MI300是一款AI加速器晶片，可望與輝達H100一較高下。輝達晶片在市場位居領導地位，希望透過此款新晶片迎戰競爭對手，搶食市占率。

美國對中國發起的晶片戰，引發業界擔憂。黃仁勳5月下旬接受金融時報專訪時，談及美中貿易戰對晶片業的衝擊，他坦言拜登政府的出口管制措施，已經讓輝達被綁手綁腳，無法在輝達的一大市場上銷售先進晶片。

黃仁勳多次強調，如果美國企業無法與大陸做生意，將對美國企業造成巨大損失，並提到，在台灣以外的地方製造晶片是可行的，但大陸市場是無法被取代的。且中國企業在美國禁令下，開始著手自研生產晶片，成為輝達等公司的對手。