沙烏地阿拉伯今天宣布，自願把每日產油量減少100萬桶的措施將再延長一個月至9月底，透過此舉繼續支撐石油價格。
法新社報導，沙國能源部發聲明表示：「沙烏地阿拉伯將把每日自願減產100萬桶的措施延長…一個月，納入9月份。」
能源部並提到，這項7月首度生效的減產措施還可能進一步延長或深化。
沙烏地產油量因為這項減產措施，來到每日約900萬桶。
沙烏地阿拉伯是全世界最大原油出口國。（譯者：楊昭彥）1120804
沙烏地阿拉伯今天宣布，自願把每日產油量減少100萬桶的措施將再延長一個月至9月底，透過此舉繼續支撐石油價格。
法新社報導，沙國能源部發聲明表示：「沙烏地阿拉伯將把每日自願減產100萬桶的措施延長…一個月，納入9月份。」
能源部並提到，這項7月首度生效的減產措施還可能進一步延長或深化。
沙烏地產油量因為這項減產措施，來到每日約900萬桶。
沙烏地阿拉伯是全世界最大原油出口國。（譯者：楊昭彥）1120804
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