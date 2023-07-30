以色列總理尼坦雅胡今天說，將花費1000億新謝克爾（約新台幣8460億）進行鐵路擴建，連接偏遠地區和特拉維夫（Tel Aviv），未來還可能提供與沙烏地阿拉伯的陸路連接。

路透社報導，在這項消息宣布之前，美國高階官員上週訪問沙烏地阿拉伯，推動穆斯林強國沙烏地阿拉伯和以色列建立正式關係的可能性。

在每週舉行的以色列內閣會議上，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）似乎迴避了困擾以色列7個月之久的憲政危機。這項危機打擊了以色列經濟、動搖了西方盟國對以色列民主運作的信心。

尼坦雅胡反而宣傳了基礎建設倡議，其中包括「一個以色列計畫」（One Israel Project），他形容這項計畫能使從偏遠地區搭乘火車至以色列政商中心特拉維夫大都會的時程縮短至2小時或更少。

尼坦雅胡在電視轉播的談話中表示：「我還想補充，未來我們將能以火車把貨物從埃拉特（Eilat）運往地中海，也能以火車將以色列和沙烏地阿拉伯以及阿拉伯半島連接在一起。我們也正朝這個方向努力。」