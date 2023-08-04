按慣例，蘋果不會提供季度展望，但在蘋果發布財報之前，分析師認為該公司或許會給出一些意外驚喜，例如，向投資人詳細說明將如何利用AI強化即將推出的產品。

迄今蘋果在其各種活動上仍盡量避免提到AI等「流行語」，這與Alphabet、微軟等科技巨頭大肆宣傳形成鮮明對比。許多專家認為蘋果在AI領域似乎落後了。

蘋果周四表示，2023財年到目前為止，蘋果在研發上的支出已經達到226.1億美元，較上年同期大幅增加31.2億美元。

首席執行長庫克在接受路透社訪問時證實，研發支出增加與公司投入生成式AI研發工作有關，「顯然，我們投入了大量資金，這體現在你看到的研發支出中」，「多年來，我們一直在研究包括生成式AI在內等各種AI技術，我們將繼續投資與投入創新，並負責任地善用這些技術改進我們的產品，以豐富人們的生活」。

日前彭博報導蘋果正悄悄在打造名為「Ajax」的大型語言模型，並準備推出自家的生成式AI聊天機器人Apple GPT迎戰獲微軟支持的OpenAI和網路巨頭谷歌（Google）。

外媒分析指出，蘋果或許不會很快推出「SiriGPT」，如果真有這項新產品的話，但該公司各平台可能在AI方面將取得更多進展。許多人認為開發者工具Xcode可能率先成為蘋果添加AI工具的目標。