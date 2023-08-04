賴淑芬律師。（翻攝自宏鑑法律事務所官網）

藝人黃子佼捲入性騷案，檢警4日搜索黃住所及工作室，並首度以被告身分傳喚黃應訊，據了解，黃子佼在北檢應訊時，因被檢察官問到過去疑似性騷的情節，一度情緒起伏，之後才逐漸回復情緒，檢察官還因黃先前拍攝道歉影片時曾有自殘舉動，訊問結束前特別曉諭黃要面對司法，「不要再做出這種不好的事(指自殘)」。

黃子佼被爆料以來，情緒一直不穩定，他在神隱46天後，今天下午首度因被警方移送北檢而曝光，他面容略顯憔悴，臉上有鬍渣。檢察官偵訊1個多小時後，諭知黃子佼以35萬元交保，並限制出境、出海。結果黃的律師賴淑芬為他下樓到法警室辦理交保手續時，被蜂擁而上的媒體擠掉眼鏡，寸步難行。

賴淑芬律師說，她被媒體大陣仗嚇到，被擠到眼鏡掉了，「快瞎了」，早知這樣，她就從法院方向下樓避開媒體。

為黃辦保的律師賴淑芬是具有司法官資歷，媒體稱她背景「超強」。依據賴的律師事務所官網資料顯示，賴畢業於台大法律系，過去曾擔任台北地檢署檢察官12年、台北地院法官、高等法院法官，4年前才轉任律師，擁有19年司法官經驗。

至於黃子佼為何會找她擔任辯護律師？賴淑芬說，她不認識黃，但她任職的事務所是國內不少唱片、娛樂公司的法律顧問，而她的同事陳律師則是許多藝人的法律顧問，負責合約的法律問題，黃的案件是事務所交給她處理的。

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