「鞍馬王子」李智凱今天達成世大運鞍馬3連霸的目標，並且以這個周期最高分的6.5難度完成整套動作，他在賽後表示，落地後放下心中石頭，「看到分數出來，我覺得我值得了，在這場世大運沒有留下任何遺憾。」

李智凱在成都世大運體操鞍馬決賽以15.500分摘金，總分跟難度分都是他這個周期的最佳成績。阿凱表示，上場前他告訴自己：「我可以的！」然後就上去享受每一個時刻，把動作一個一個做好。

「直到落地的時候，心中的石頭放下來，雖然還不知道分數，但我覺得我做到了，我做到了目前這個周期以來最高分的難度分，先給自己一個肯定。」李智凱說。

李智凱漂亮完成這套難度6.5的動作，但裁判最初判定難度為6.4，教練林育信立刻上前申訴，才讓總分從15.400調升至15.500。阿凱說，可能是自己做動作的過程太快了，裁判沒有看清楚，幸好申訴成功。

從2017年台北、2019年拿坡里到延後兩年的2021年成都世大運，李智凱用8年時間完成3連霸偉業，賽後直呼非常開心，「又寫下一個新的歷史，出發前設定的目標，就是3連霸，還有把這個周期最高難度給完成跟做下來，在設定目標跟方向上做了很正確的決定。」