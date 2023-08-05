在雞舍飽餐後遭逮的緬甸蟒，不敵消防員的快手，只好乖乖就範被抓進籠子。(圖／金門縣消防局提供)

颱風過後恢復炎熱高溫，金門地區近日時有民眾發現緬甸蟒到處趴趴走！日前有工程行執行馬路維修工程時，怪手往一旁草堆一翻竟驚見3公尺巨蟒，嚇得工人拔腿就跑險些暈倒；今(5)日上午又有一名家住后湖的許姓民眾前往雞舍餵雞之時，也發現一條長約1.5公尺飽餐後的緬甸蟒，驚嚇之際奪門而出，立刻通知消防隊前來捕捉。

據民眾指出，日前金門一家工程行在烈日高溫底下執行馬路維修工程，怪手機具正在挖除路旁雜草堆時，不料一翻竟驚見一條長約3公尺的緬甸蟒，嚇得一旁的工人拔腿就跑，險些暈倒；今天上午一名許姓民眾，前往位於后湖村海邊的雞舍正要餵雞之時，也發現一條長約1.5公尺蟒蛇，肚子隆起已經飽餐一頓懶洋洋趴在雞舍休息，立即奪門而出趕緊打電話叫消防隊前來處理。消防隊員前來捕捉時受到驚嚇立即吐出一隻雞，並且作勢要攻擊，無奈不敵消防員的快手，只好乖乖就範被抓進籠子。另外，臉書上也有不少民眾貼文表示晚上在路邊散步看到大蟒蛇大喇喇橫越馬路。

縣府建設處農林科呼籲，如果是在居家範圍發現蛇蹤，請立即撥打119通報，如情況允許，請一併將現場環境及蛇類特徵告知消防局勤務中心，可以加速後續處理流程；民眾如果是在野外遇到蛇類，請安靜離開或繞過，讓蛇回到大自然。

縣府表示，現階段捉蛇業務是由建設處委外廠商進行移除工作，民眾如有捉蛇案件仍請撥打119通報消防局，消防局接獲報案，將通報委外廠商第一時間到達現場，並辦理後續處置事宜。但如果是夜間10點至上午8點期間，或涉及人民救護等緊急情況，仍會請消防局前往處理。

農林科提醒，金門的緬甸蟒受野生動物保育法、國家公園法規範，不得隨意獵捕、虐待騷擾或宰殺，一旦觸法將面臨6萬元到30萬元不等的罰款；縣府呼籲民眾若遇到蟒蛇，可讓牠自行離開或通報「1999」等相關單位，切勿擅自獵捕。以免觸法。