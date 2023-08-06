民進黨總統參選人賴清德6日出席「全國台南旅外鄉親賴清德後援會」成立大會，賴清德致詞時細數蔡政府8年執政成績，強調將在蔡英文總統的民主道路上，透過國家希望工程壯大台灣，打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣。（黃世麒攝）

2024總統大選倒數，出身台南的民進黨總統參選人賴清德今日參與全國台南旅外鄉親後援會成立大會，他指出，若前總統馬英九做的比蔡英文總統好，民眾要支持在野黨他沒話講，但事實是蔡做的比馬好，執政黨應在良好基礎下繼續壯大台灣，反觀在野黨為贏得選戰，甚至用錯誤數字，但政府必須將這些年打拚的成績向國家主人報告，並爭取未來4年，甚至是8年的服務機會。

全國台南旅外鄉親賴清德後援會成立大會下午在台北市登場，後援會總會長林財傳、台灣國家聯盟總召暨醫師吳樹民、前台南縣長陳唐山、前衛福部長陳時中及前民進黨主席卓榮泰接力一一登台助講，現場支持者搖旗吶喊，場面相當熱鬧。

民進黨總統參選人賴清德（前排中）6日出席「全國台南旅外鄉親賴清德後援會」成立大會，與民進黨台北市立委參選人謝佩芬（前排左起）、吳三連台灣史料基金會董事長吳樹民、前外交部長陳唐山、國策顧問黃金舜等人手拉著手高喊口號造勢。（黃世麒攝）

賴清德今日全程以台語致詞，大讚台南從古至今擁有令人驕傲的歷史文化，也有對抗威權、追求民主自由人權的精神，無論順風或是逆境，台南人一直都和台灣站在一起，支持「台灣優先」的候選人，1996年總統民選後也給予民進黨諸多支持，「這就是台南市民留下民主DNA的主因」，也仰賴許多民主前輩的努力。

賴清德感性指出，台南是他人生的轉捩點，每位市民都是自己人生中的貴人，若沒鄉親的疼惜與栽培，即便他有再大的理想抱負，也沒機會站在第一線為民眾服務、為台灣打拚，因此，今日台南旅外鄉親後援會成立對他而言意義重大，尤其大選牽涉台灣前圖和未來走向，更關乎印太地區安全，不只總統要勝選，民主大聯盟也要勝利。

「每一輪的總統的改選都是對執政黨的考驗。」賴清德說，自己心態開放，如果前總統馬英九8年來做得比蔡英文總統，民眾要轉而支持國民黨或其他在野的候選人，他無話可說，但事實卻是相反，既然蔡政府執政打下良好基礎，民進黨有責任在此基礎上打贏選戰，在正確方向上繼續壯大台灣。

賴接著以副總統身份細數蔡政府任內政績，他指出，台灣不只民主分數拿下國際亮眼成績，經濟總體成績也不錯，台灣經濟體已成世界第21名，人均GDP也連續成為亞洲四小龍的第一，對外貿易也比前朝成長70％，即便遭逢疫情，經濟成長率也是世界第一，絕非在野黨所說的7、8年來都停頓。

賴清德強調，台灣必須要對自己有信心，反觀在野黨想要贏得選戰用盡所有手段，甚至用錯誤數字，但政府打拚成績必須要跟國家主人報告，他也要爭取未來4年，甚至是8年的服務機會。