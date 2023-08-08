就三大事業群的營收占比言之，光電業務營收占比為21％；雲端及物聯網業務營收比重 34％；資訊及消費性電子部門營收佔比達45％。

光電部門7月營收佔整體之21％；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應用出貨穩定成長；電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用需求穩定。

雲端及物聯網部門營收佔整體之34％；其中，雲端運算及高階伺服器、網通設備電源管理系統出貨暢旺。

資訊及消費性電子部門營收佔比達45％；其中高階電源供應器出貨穩定，產品組合持續優化。