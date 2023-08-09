新光金發言人、副總林宜靜表示，新台幣7月貶值將近2.95角，有助於緩解新光人壽在傳統避險成本上的壓力，加上7月是股息旺季，仍然有較多股息進帳，而新壽7月在股票部位也有逢高調節，因此有資本利得。

新光人壽今年前七個月在經歷4個月虧損後，6、7月獲利都回到正數，累積虧損也從上半年的112億元，7月縮小到67.5億元。

另外，新光銀行7月獲利7.16億元。林宜靜表示，新光銀行7月獲利沒有比去年成長，主要是因為今年股利發放提早，去年股利旺季是在7月份，去年底到今年上半年，由於升息的因素，存款資金成本仍偏高，但今年上半年銀行最大的獲利動力，主要就是在金融市場操作上。

新壽7月大賺，為下半年開啟一個好的開始。林宜靜表示，接下來新台幣走勢仍是關鍵，新壽目前在業務部分穩健，都是朝正向在發展，但短期內還是不免會受到匯率影響整個匯兌損益，因此下半年觀察重點主要在新台幣走勢上。