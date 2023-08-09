新車銷售亮眼，尤其旗下LEXUS受惠日本原廠，和泰車（2207）7月營收再衝高，單月265.47億元，年增12.8％，除創歷年同期新高，亦創單月營收次高，僅次於2021年1月。

累計和泰車前七月營收1,624.44億元，年增16.97％，創歷年同期新高。

和泰車分析，7月營收衝高主要受惠日本原廠增加LEXUS來車，包括NX系列、RX系列皆較去年增加；其他包括轉投資和潤和運營收也同步成長，都推升和泰車單月營收衝高。