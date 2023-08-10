基隆市長謝國樑前往遭男子持槍恐嚇的店家慰問，並表示絕對不會姑息這種社會敗類，警方一定會強力執法。但謝也表示，對於陳男可以快速交保再度恐嚇，司法的羈押交保制度也必須改革。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑（右）與市議員曾怡芳（左）一同至事發酒吧關心老闆（中）。（徐佑昇攝）

市議員曾怡芳（左）向基隆市長謝國樑（右）表示陳男剛交保又再度恐嚇的犯行，謝也感到相當生氣，表示警方一定會依法再偵辦新的恐嚇犯行。（徐佑昇攝）

基隆市仁愛區某知名酒吧近日遭酒客陳男拔槍威脅，警方迅速逮捕歸案。未料陳男被交保後，竟然又上傳社群嗆聲恐嚇，表示絕對會去找店家算帳。基隆市長謝國樑10日前往慰問店家表示，對於影響基隆優良商家的不肖分子，有要求警方必須強力執法。針對陳男再恐嚇部分，謝國樑動怒表示，絕對依法嚴辦，不讓這樣的人渣有喘息的空間。但謝也指出，陳嫌可以輕易交保，表示司法羈押制度還有待改進，也希望總統候選人們可以改革。

基隆近日一名陳姓男子於凌晨1時許前往酒吧消費，因擅自調整冷氣遭店長勸阻，然陳男竟惱羞成怒，掏出已上膛的槍指向店長，並囂張嗆聲是幫派分子。事後遭市議員曾怡芳爆料懷疑偵辦過慢，警方也在8日就順利逮人，起獲空氣槍等配件。不過陳嫌被移送偵辦後不久就交保，還上社群發文再度恐嚇店家，說會找他算帳，還對自己24小時就被交保很自豪，相當無法無天。

對此基隆市長謝國樑於10日晚間前往事發店家慰問，針對恐嚇事件，謝國樑表示原本就與店家認識，老闆是很認真經營的人，今天竟然發生這種事，他也不能接受，並指示警察局長張樹德應嚴加辦理，未來針對類似事件也都要追蹤列管，謝並怒嗆，千萬不能讓助長此種人渣的犯罪風氣，一定要讓店家可以安心營業。

而市議員曾怡芳也當面告知謝，陳嫌才剛交保竟又再度恐嚇的犯行。對此謝國樑回應，雖然警方嚴加查辦也順利移送陳嫌，但法院這麼快就將他交保，讓陳嫌還能這麼囂張，這代表刑事訴訟法在羈押要件與審查的制度方面，還有改進的空間。而陳男的第2起恐嚇在要件上應該相當明確，所以警方也會就這部分再啟動偵查。

但謝也擔心，就算第2件恐嚇真的成立了，到了法院可能還是有被交保的可能性。謝認為台灣現在的司法制度，感覺是「保護壞人的多，維持正義的少」，所以就司法以及刑事訴訟上聲押與交保制度的漏洞，也希望總統候選人們未來能夠針對這塊來改革。

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