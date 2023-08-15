市議員張之豪批謝，議會全力支持通過謝的預算，但最後還是沒有Gogoro，形同當初訴求跳票。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

市議員張顥瀚質疑，市府是否還有不用做公益，只要貼錢就能交車的方案。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

當初有來基市府展示的中華汽車旗下電動汽車品牌eMOVING應有投標。（本報資料照）

基隆市政府推動「公益青年電動機車」之補助計畫，日前已公告並開放廠商投標。基隆市議會15日詢問相關進度，基隆市長謝國樑表示，目前共有6家廠商投標，其中光陽與中華汽車都有投標，但沒有Gogoro。對此市議員張之豪批謝，市議會已經全力配合，但謝當初的訴求「送」Gogoro還是「跳票」了。市議員張顥瀚則詢問最快何時可以交車，謝國樑回應10月應可交車。

基隆市長謝國樑上任後，持續推進當初選舉主打的公益青年電動機車方案，期間有調整政策方向，並遭綠營議員批合作的電動機車品牌並非是Gogoro而有跳票之嫌。後方案調整為由中央與地方補助的方式，達到「補助合計4萬元換1台車」的形式，並採公開招標，不限廠牌可投標來執行。

謝國樑表示，目前已有6家廠商前來遞件投標，其中有兩家為媒體報導過的廠牌，但很遺憾的是「電動車龍頭」廠商沒來投標。據了解，該兩家廠商應為在市府展示過的光陽以及中華汽車，而未投標的龍頭廠商應為Gogoro。

對此市議員張之豪批謝，市府當初講了很多，甚至還自己做公車廣告，希望議會不要「卡」電動機車的預算，而議會也全力配合市府，但是最後的結果竟然還是沒有市民最期待的Gogoro，並用熱門歌詞「最後的疼愛是手放開」來諷刺此「跳票」結果。

而市議員張顥瀚則質疑，謝先前還有提到可以「貼錢不用做公益」補助夠車的方案，不知狀況如何？

謝國樑回應，當初政策夠想最重要的就是「公益、免費、青年就業」等要素，在持續討論後才提出這個定案的政策，但期間也有議員提出不用限制品牌、不用做公益，可補差額購車的建議，這也有納入考量。但因為要盡快實踐交出12000台公益電動機車的政見，預計10月可交車，至於不限條件加價購車方案，未來可再研議。