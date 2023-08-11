宣德第2季合併毛利率19%，較上季增加4.7個百分點，稅後盈餘為127萬元，每股純益0.01元，較上季轉虧為盈，累計上半年營業利益為1.85億元，屬於母公司業主淨損為6765萬元，每股淨損0.4元。

宣德表示，第2季費用7億元較去年同期增加2.4億元，主要是投入工控、IOT先行認列研發與模具費用，至於客戶Vanmoof Asia Ltd.之母公司VANMOOF GLOBAL HOLDING B.V.，經荷蘭當地法院批准轉辦破產程序，宣德及子公司曝險總金額約為應收1.56億元，基於主管機關及會計師建議，已於第2季全額提列信用損失，占合併總資產之0.8%；目前有多方競標Vanmoof公司資產，將統一由荷蘭法院指派管理人處理，惟本案已進入司法程序，不評論訴訟細節，靜待司法判決，公司委由律師積極保全債權，以維護股東權益。

宣德董事會也通過對與宣德合作，受宣德實質控制之庇護公司(Shelter company)背書保證240萬美元，有助深化電動車、低軌衛星之布局，計畫明年開始量產。保守估計量產前三年分別可產生760萬美元、2400萬美元及3000萬美元之營收效益。

宣德7月合併營收為14.98億元，月減1.2%、年減12.9%，累計前7月合併營收為91.37億元，年減14.29%。

蔡鎮隆表示，TYPE-C本月開始出貨，明顯感受營運動能增溫，並將一路延續至第4季，且公司通過美系太空運輸公司認證，預計第4季開始交貨第二代的低軌衛星連接線纜(Cable)及接頭，後待墨西哥廠建置完成後，雙方有機會更深入的合作，上、下半年營收約呈現35%比65%。

因應國際局勢，宣德積極展開跨國專責分工：中國大陸為歐美系消費性產品的連接器及機構件生產基地；台灣以專出醫療、商用企業物聯網(IOT)及工控類別組裝產品為重心；墨西哥對應車用與低軌衛星；馬來西亞負責醫療射出件；子公司台翰則在越南及菲律賓以機殼射出為主，主力客群為網通、家電產業，後續也會拓展表面噴塗處理與次組裝等業務。

宣德董事會亦通過發行第3次無擔保轉換公司債，預期發行總面額為新台幣20億元，募得價款之用途為充實營運資金、償還銀行借款。