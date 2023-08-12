夏威夷為因應各種天災，建立了全球最大戶外全災害安全警報系統，每月進行一次防災測試，卻未能在這次毛伊島野火中發揮作用。

美國夏威夷州毛伊島（Maui）遭野火肆虐，死亡人數持續攀升，截至目前已有至少67人不幸喪命，成為州史上「最致命天災」。總統拜登日前發布「重大災難」聲明，下令動用聯邦資金救災。根據外媒最新消息，目前島上野火仍未完全獲得控制，但居民已能返家清理物品，不得過夜。而野火爆發當下，夏威夷傲視全球的戶外警報系統卻未響起，已掀起批評和檢討聲浪。

綜合外媒報導，毛伊島野火從當地時間8日上午開始延燒，但直到下午，大火以排山倒海之勢蔓延到觀光小鎮「拉海納」（Lahaina）之際，島上各地的警報器都沒有發揮作用，許多居民意識到必須疏散時，大火已經燒到眼前。

夏威夷毛伊島8日爆發野火，著名觀光小鎮「拉海納」被燒得面目全非。（圖／路透）

夏威夷緊急事故管理局（Hawaii Emergency Management Agency）證實了這一點，但並未說明原因。州長葛林（Josh Green）稍早指出，目前還無法斷定警報器系統是否運作失靈，由於多數設備遭大火摧毀，必須等待進一步調查才能查明原因。

@usaghawaii

Siren--The monthly test of the all-hazard Statewide Outdoor Warning Siren System is scheduled for today at 11:45 a.m. All sirens will sound a one-minute Attention Alert Signal (Steady Tone). No exercise or drill accompanies this test. Call (808) 723-8960 for details. pic.twitter.com/n3yvC7bOjW — U.S. Army Garrison Hawaii (@usaghawaii) January 2, 2020

不過就算警報器沒響，緊急事故管理局仍透過手機、電視和廣播電台向民眾示警，但有民眾指出，當天稍早島上就發生停電、手機斷訊情況，因此許多人並不知道危機已經悄悄來臨。

家住拉海納鎮、現年70歲的退休郵差雷納德（Thomas Leonard）說，自己是在聞到煙味後，才驚覺野火一路燒了過來。他趕緊發動車子，加入逃難車龍，半路上卻發現火勢實在燒得太猛太快，停在路邊的汽車紛紛起火爆炸，情急之下他趕緊棄車跳海，在防波堤後躲了幾個小時才獲救。

部分毛伊島災民重返家園，恍若隔世。（圖／美聯社）

夏威夷為因應地震、海嘯、火山爆發等天災來襲，因此建立了全世界最大的戶外全災害安全警報系統（All-Hazard Statewide Outdoor Warning Siren System），遍布夏威夷島鏈近400個地方，固定每月演練一次，卻疑似失靈而導致人命白白犧牲。當地現已傳出檢討聲浪，包括改善預警系統和增加消防人力，預防悲劇再度重演。