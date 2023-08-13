國民黨總統參選人侯友宜昨到台南廟口開講提及，當年抓捕槍擊要犯陳進興的過程，卻被綠委郭國文、林靜儀指控公然恐嚇，「侯友宜說不講信用就會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」。對此高雄市長陳其邁說，不清楚此句的的前言後語，但總統候選人還是少失言多謹慎比較好，也歡迎他多來南部走走。

針對「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」說爭議，今國民黨總統參選人侯友宜回應，「現在我在拚總統，最重要要守護國家安全，保護台灣人民，這個土地所有人的生命，過去我做得到，未來我更做得到，這是我最大的目的」，但卻遭民進黨抹黑造謠。

高雄市長陳其邁今日也被問及時，他說因不知道「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」 前言後語是什麼，不過他說：「總統候選人還是少失言多謹慎比較好，歡迎他到南部來走走，因為王院長跟他見面的時候也說希望他來南部走走，我想站在地主我們當然歡迎所有的總統候選人都來，這樣也會比較了解南部的問題」

他也提到，先前提及前鎮漁港時就曾講過「希望總統候選人多來走走，不來怎麼會知道問題呢？怎麼會知道討海人的辛苦呢？南部很多的建設還有在這裡在南部的發展，我都希望任何的總統候選人多來，來走走，貼近土地、接近人民都是好事，歡迎侯市長」