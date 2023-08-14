義大利總理梅洛尼14日表示，上周針對銀行業做出課徵一次性的40％暴利稅，雖然是敏感問題，但強調這是必須要做的正確事情，全是她自己所做的決定，因此她會為此措施「負全責」。該稅被抨擊會破壞金融市場其領導政府的信賴。