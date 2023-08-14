義國對銀行課40％暴利稅 總理強調負全責 20:152023/08/14 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 義大利總理梅洛尼14日表示，上周針對銀行業做出課徵一次性的40％暴利稅，雖然是敏感問題，但強調這是必須要做的正確事情，全是她自己所做的決定，因此她會為此措施「負全責」。該稅被抨擊會破壞金融市場其領導政府的信賴。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸房地產商碧桂園財務危機 傳台灣至少2銀行踩雷 金管會說話了 加大災後重建金融支持 陸金融監管總局：鼓勵銀行開發專項救災信貸產品 阻詐不分你我 竹東分局感謝金融機構通報 #暴利稅 #強調 #全責 #國對 #銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 1分鐘讀財經》華航加薪2千 長榮航工會喊不能輸：要求這數字 08:322023/08/11 財經 古巴救貨幣強推電子支付 民眾商家仍寧緊抱現金 18:172023/08/10 國際 走訪北門蘆竹溝 侯友宜：不反太陽光電 但兼顧這3件事 18:072023/08/12 政治 美國銀行預測聯準會下次升息在11月 23:492023/08/12 財經 英國經濟爆致命危機！專家建議學習台灣經濟 關鍵原因曝光 10:202023/08/11 財經 假動土真詐財 五互開國元老批：陳秋白還想跟我借千萬 15:232023/08/14 社會 永豐房貸數位流程再進化 試算申貸一鍵搞定 15:272023/08/14 財經 義大利對銀行超額利潤收重稅 梅洛尼捍衛干預措施 11:092023/08/10 國際 星展整併花旗消金業務 溢價台幣220億 13:552023/08/14 財經 千億銀彈上膛 財政部攜手土銀推動中小企業振興方案 17:142023/08/14 財經 大陸7月金融數據超預期回落：社融增量創7年新低 居民貸款疲軟 22:252023/08/11 兩岸 五互非法吸金害慘2萬家庭 總裁現身遭受害者痛罵：已有人輕生 11:182023/08/14 社會 米可白為受虐黑狗動怒 痛批他涉「私吞善款」：還要反告我誹謗 09:072023/08/12 娛樂 勾結聯邦銀行經理 3周獲5000萬贓款！新北檢起訴22詐團成員 19:322023/08/14 社會 涉地下通匯200多億！「88會館」負責人郭哲敏羈押禁見 15:312023/08/11 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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