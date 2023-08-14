三名波羅的海國家議員上周訪問台灣，他們分別來自愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞。大陸外交部發言人汪文斌今天（14日）主持例行記者會時表示，別向台獨勢力釋放錯誤訊號。

汪文斌強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對建交國同台灣當局進行任何形式的官方往來。

汪文斌呼籲，中方敦促有關方面切實恪守一個中國原則，不要向台獨勢力釋放錯誤信號，用實際行動維護雙邊關係健康穩定發展。