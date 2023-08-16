副總統、民進黨2024總統參選人賴清德近日接受《彭博商業周刊》專訪，大改以往路線，不只稱中華民國是我憲法上的名稱，還說他不會改國名，也沒有獨立的路徑，讓國民黨立委鄭麗文狂酸，為了選舉不惜轉換立場、放棄主張，「吸獨仔現在想戒獨了嗎？」

鄭麗文今（16）日在臉書表示，賴清德接受外媒專訪時，一改以往台獨的立場，不只高呼中華民國，還說他的責任是維持台海現狀，增進民主、和平與繁榮，但事實是先前要買疫苗時，蔡政府卻堅稱是「Independent Government of Taiwan」（獨立的台灣政府）。

「為了選舉，不惜轉換立場？放棄自己的主張？」鄭麗文指出，為了選舉，賴清德這個台獨教父馬上變成中華民國教父，但賴若想重新詮釋「台獨」一詞，接下來是否還會針對九二共識、承認一中各表，甚至是認同中華民國憲法裡的一中就是中華民國表態？

鄭麗文質疑，自賴清德成為總統參選人後，就一直想擺脫台獨金孫、務實台獨工作者等名號，是否代表民進黨的台獨黨綱將要宣告走入歷史，且過去的台獨主張全部都是騙局，「現在是DPP總統候選人支持KMT的主張嗎？還是只是選舉限定人設？吸獨仔現在想戒獨了嗎？」