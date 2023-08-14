中信金今發布重訊指出，由於在金管會裁處書送達翌日起，停止董事長顏文隆執行董事職務6個月，及停止副董事長陳國世執行董事職務1年。在停止執行董事職務生效日起，至董事會推選代理董事長前，由董事陳春克暫時代理行使董事長職權。
中信金董座遭停職 董事陳春克暫代
中信金因遭金管會裁罰，金管會也對中信金董事長顏文隆、副董事長陳國世停職，中信金表示，在董事會推選代理董事長前，將由董事陳春克暫時代理行使董事長職權。
中信金因遭金管會裁罰，金管會也對中信金董事長顏文隆、副董事長陳國世停職，中信金表示，在董事會推選代理董事長前，將由董事陳春克暫時代理行使董事長職權。
中信金今發布重訊指出，由於在金管會裁處書送達翌日起，停止董事長顏文隆執行董事職務6個月，及停止副董事長陳國世執行董事職務1年。在停止執行董事職務生效日起，至董事會推選代理董事長前，由董事陳春克暫時代理行使董事長職權。
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