中信金今發布重訊指出，由於在金管會裁處書送達翌日起，停止董事長顏文隆執行董事職務6個月，及停止副董事長陳國世執行董事職務1年。在停止執行董事職務生效日起，至董事會推選代理董事長前，由董事陳春克暫時代理行使董事長職權。