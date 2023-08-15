賴勁麟持股1%掛名雲豹董座，國民黨立委費鴻泰提出三點質疑。（圖擷取自庶民大頭家YOUTUBE）

民進黨立委賴品妤近日猛攻國民黨總統參選人侯友宜的核能政策，其父親賴勁麟卻被踢爆是雲豹等多家能源公司董事長，賴品妤13日澄清，其父在雲豹持股不到總數1%，未料媒體人黃揚明卻揭露，由賴勁麟擔任負責人的18家能源公司竟有近8成、585萬元政治獻金捐給民進黨新潮流參選人。對此，國民黨立委費鴻泰提出三點質疑，包括誰給賴勁麟的關係、賴勁麟當誰的門神以及賴勁麟是哪個派系代言人？他說賴勁麟若不給大家一個交代，這事不可能結束。

費鴻泰昨（14）日在政論節目《庶民大頭家》中指出，總統蔡英文上台後提出2025非核家園，其中綠電要佔25%，綠電分成光電及風電，光電就是太陽能，此政策讓台南魚塭少了三分之二、南部海岸線也有很多地方種電板，讓生態都改變了。費鴻泰直言，綠能已變成某些綠營新貴的發財管道，台南88槍案就是搶光電的大餅。

費鴻泰也提到，他跟賴勁麟同事過一屆，賴勁麟是台大政治系畢業，「在2016年以前我從來不知道他還了解綠電」。費鴻泰諷刺表示，不懂綠電的人變成綠電新貴後，可以做這麼多家公司董事長，讓經營之神，包括王永慶、張忠謀都要甘拜下風。

至於賴品妤稱賴勁麟在雲豹持股不到總數1%，費鴻泰質疑，若不到總數1%就可以當這麼多家公司董事長，很顯然賴勁麟不是靠股權去擁有，那究竟是靠什麼關係？費鴻泰說若不是靠關係就是當門神，究竟是當總統蔡英文、行政院長陳建仁還是經濟部長王美花的門神還是財團的門神？又或者是某一個派系的代言人。

費鴻泰重申三大質疑點，包括是誰給賴勁麟的關係、賴勁麟當誰的門神以及賴勁麟是哪個派系代言人？費鴻泰強調，離選戰越近，賴勁麟若不給大家一個交代，此事不可能結束。