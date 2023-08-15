不少人都希望事業能有嶄露頭角機會，對此，大陸《搜狐網》運勢專欄分享事業方面好運不斷能持續到2024年的前3名生肖，依序是生肖龍、蛇、馬，其中第1名的生肖馬今年有望迎來重大突破，使財運快速增長，並且在2024年事業能有好表現進而升職加薪，賦予更多權力。

▍第3名：生肖馬

生肖馬在事業方面能力能獲得認可，迎來許多表現機會，使他們在今年有望升官機會。而在2024年依舊好運不斷，事業能有良好發揮空間，並且不斷挑戰自我，順利爭取優異成績，賺取豐厚錢財。

▍第2名：生肖蛇

生肖蛇在今年事業能獲得新機遇和突破，並能在團隊合作中發揮所長，取得良好成績。而在2024年可持續帶著這份優勢，迎接每一項挑戰，他們的智慧與熟練的經歷，有助於事業進展順利，有望邁向巔峰，令老闆感到滿意進而升職加薪。

▍第1名：生肖龍

生肖龍在今年有望迎來重大突破，使財運快速增長，並且有自信面對過往的錯誤做出修正。而在2024年因先前的努力，事業能爭取好表現，不僅更加明確自己的目標和方向，同時得到升官加薪機會，賦予更多權力，掌握公司重要項目。