而到底這些00後的準大學生在購物時有甚麼關鍵要素？由燦坤全台近300家門市匯總之新鮮人消費傾向及反饋，總結出00後在3C商品購物決策的3大關鍵字：快、潮、夯。

00後的Z世代是首批數位原生族群，科技使用頻繁、自動化接受度高，相比前幾世代能更有意識的將科技工具整合到日常生活，對科技產品的訴求尤其著重效能、潮流性、話題度，燦坤瞄準新鮮人市場，精準提供規格最全、款式豐富的3C商品任挑選，最即時的掌握新鮮人的消費口味、分眾行銷最對味。

燦坤為準大學生超前部署，即日起至8月31日止，燦坤全館指定筆電/桌機下殺47折起；燦坤並依據門市反饋，得出三大關鍵字，其一「快」，高效能一步到位，速度把握快狠準，00後Z世代電腦使用者更加追求效能表現，強調多工處理專案與高強度負載遊戲體驗情境，對於網路承載速度的要求也有更高標準。關鍵字二「潮」，時尚有潮是這個世代不二的選物審美。最後關鍵字為「夯」，跟風消費搶話題。