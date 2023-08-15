路透社引述華府高級官員披露，美國、日本和韓國領導人18日齊聚大衛營峰會，將發表一項聯合聲明，強調維持台灣海峽和平穩定的重要性，以及一連串科技和國防領域的聯合倡議。

隨著日韓兩國修補雙方破碎的外交關係，以應對中國崛起和北韓帶來的區域威脅之際，美國總統拜登邀請日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅前往位於馬里蘭州（Maryland）卡托克丁山（Catoctin Mountains）的總統度假勝地大衛營。

路透社報導，一名官員表示，美日韓峰會的聯合聲明將把維持台海和平穩定的字眼納入。確切措辭還將持續協商。

但目前考量的相關用詞，將與美國先前在該議題的立場一致，避免與北京在言辭上的對立急遽升級。在拜登與中國國家主席習近平今年稍後可望舉行會談之前，華府設法緩解緊張局勢。

未具名消息人士表示，這次大衛營峰會雖不太可能達成讓各國致力於彼此防禦的正式安全協議，但他們將同意就區域責任達成相互理解，並建立一條三方熱線，在危機時進行溝通。

華府官員希望此次峰會是美日韓領袖舉行年度會議的開端，正式確定三國之間的關係和合作。

今年3月，韓國和日本舉行了12年來首次的峰會，並針對多年來關於日本在1910到1945年占領朝鮮半島期間的爭端，採取緩和緊張局勢的措施。

美國與日韓之間已有正式的共同防禦協議，但鑑於中國勢力不斷擴張及其意圖令人日益憂心，華府希望日韓之間能夠更密切合作。

一名美國官員表示，「我們預計將採取一些措施，讓我們在安全領域更緊密合作」，「提升集體安全」。

不過，美國官員也表示：「要在完全符合美日韓各自要求下達到三方安全合作框架，這個要求太過樂觀。然而，我們正在採取措施，使各國了解區域安全上的責任，並正在彈道飛彈防禦、科技等領域，推進到新的合作層次。」