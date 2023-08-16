根據當地券商分析，第二季企業稅後獲利較去年第四季的低檔大幅回升，較今年第一季則小幅增長2.7%；預期企業獲利在連續三個季度築底後，第四季將出現較明顯回溫，反應政府政策支持逐步傳遞到商業活動，有望挹注後市股市動能。

日盛越南機會基金研究團隊表示，近期許多法人專家認為，地產市場可能於第四季提前展開復甦，快於原本預期的2024年上半年，股市表現則領先於地產實體市場；其中利率下滑是重要的有利因素；目前6個月定期利率為6.5%，以市盈率計算，股市投資回報率約7.5%，帶動投資人進場意願，未來利率若進一步下降，將增添股市上漲的空間。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南央行大力降息下，銀行存款利率持續下行，資金有望流向風險性資產，股市成交量、證券開戶數出現月增長。張晨瑋進一步補充，近期資金持續回流股市，7月平均成交量更達16兆越盾以上，加上寬鬆政策降低存款利率，股市吸引力將持續提升。此外越南公布6號令，將規範信貸機構與銀行的信貸行為，為長期發展鋪路。

日盛越南機會基金研究團隊指出，下半年股市表現將受到經濟復甦進度、地產業復甦狀況、利率下調速度等因素影響。整體投資策略將較為分散，重點關注：(1)上半年增長優於去年同期，且產品售價處於上漲趨勢的企業；(2)在政策支持下，壓力已大幅釋放的地產股；(3)受惠龍城機場工程及其他重大公共投資項目的產業鏈。