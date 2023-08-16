中印第十九輪軍長級會談14日落幕，會後發布的中印聯合新聞稿表示，雙方圍繞解決中印邊界西段問題展開積極、深入和建設性溝通，同意盡快解決剩餘問題。不過可看出，雙方沒有取得突破性進展。

據大陸國防部公布的聯合新聞稿，8月13日至14日，中印兩軍在丘舒爾-摩爾多（Chushul-Moldo）會晤點印方一側舉行第十九輪軍長級會談。雙方圍繞解決中印邊界西段剩餘問題展開積極、深入和建設性溝通。

聯合新聞稿表示，在兩國領導人共同指引下，雙方以開放性和前瞻性方式交換了意見，同意通過軍事和外交管道保持溝通對話勢頭，盡快解決剩餘問題。在此期間，雙方同意維護中印邊境和平安寧。

美國之音此前報導，在這一回會談中，印度再次提出雙方軍隊應從兩國邊境具有重要戰略意義的拉達克東部地區撤軍。報導分析，這可能是為了8月22日至24日在南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家峰會，以及9月9至10日在印度新德里召開的G20集團國家領導人會議，為中印兩國元首會晤提供新的機會。