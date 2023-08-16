女子失蹤家人報案協尋，警方竟在溪床上找到人合力救援。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市一名精神狀況不佳的許姓女子，15日凌晨趁家人不注意跑出門，家人發現後找了一上午都找不到人，焦急赴平鎮建安派出所報案協尋。員警擴大搜尋，最後在距離住家2公里外的新街溪，找到坐在溪床上不斷發抖且全身溼透的女子，眾人合作將她救上岸，結束一場虛驚。

平鎮警分局建安派出所所長李東誠表示，精神狀況不佳的42歲許姓女子，15日凌晨趁著家人熟睡，連鞋子都沒穿就偷溜出門，家人醒來發現女子不在，在附近尋找一整個早上未果，焦急的跑到派出所報案失蹤，希望警方協助尋回女子。

家屬表示，女子日前多次向家人表示天氣熱想要玩水，警方擔心女子發生意外，全派出所動員至附近的大圳、溝渠及溪流河畔展開地毯式的搜索，還好員警細心，在離住家2公里外的新街溪中發現女子的身影，女子因全身濕透凍到臉色慘白，員警除了趕緊安撫女子外，並請消防局到場協助救護。

女子的家屬接到員警通知趕到現場，其姊姊見到妹妹平安無恙，總算放下心中大石，現場不斷感謝員警們努力協尋，才讓失蹤的妹妹平安返家。