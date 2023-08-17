俄羅斯入侵烏克蘭，發起所謂的「特殊軍事行動」，至今已將近18個月。烏軍挾西方武器優勢展開反攻，陸續在南部和東部奪回部分領土，卻也付出慘痛代價，行動持續6周以來仍無法攻破俄軍多道防線。現在有消息人士指出，烏克蘭政府高層正因為戰略問題吵得不可開交，總統辦公室和軍事指揮部出現對立局面。

根據美國新聞週刊（Newsweek）16日報導，一位與烏克蘭政府關係密切的消息人士表示，烏軍總司令扎盧日內（Valery Zaluzhnyi）想把攻勢繼續向前推進，但總統辦公室卻出現不同聲音，「政治高層懷疑這樣做是否合理，他們也在考慮，是否應該在部分地區盡可能整合資源，減輕補給和庫存的壓力？」

圖為本月13日，一名烏克蘭軍人在巴赫姆特（Bakhmut）附近作戰。（美聯社）

消息人士進一步指出，由於反攻進展緩慢，基輔內部已經出現指責聲浪，「部分政府文職官員開始認為，他們被軍方的消息誤導了，軍方所提供的反攻評估太過樂觀。」不過他也表示，目前尚未傳出烏軍指揮階級遭撤換的消息，但「可以預期會發生類似事情。」

對於反攻戰略出現分歧的說法，烏克蘭國防部發言人發表聲明予以反駁，表示軍方指揮官和政治領導階級之間「保持直接溝通」，將有關內部不和的報導歸咎於俄羅斯的「政治宣傳」。

烏克蘭武裝部隊在進行6周激烈戰鬥後，仍未突破俄羅斯軍隊的第一道防線「蘇洛維金防線」（Surovikin Line），引發西方支持國家擔憂。烏克蘭官員表示，烏軍雖然接收大量西方新式武器，但由於受訓有限，採用的是北約與蘇聯的混合式訓練，加上缺乏現代戰爭所需的空中武力支援，因此遲遲無法打開局面。