台股從這波高點到今天低點，跌點達到1200點，短線跌幅頗深。台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，市場持續反映企業財報及財測，尤以先前漲多的AI相關個股面臨更嚴謹檢視，一旦不如預期，股價即應聲大跌，拖累大盤表現，不過，就基本面展望來看，庫存修正應接近尾聲，WSTS公告6月晶片銷售衰退已縮減至6%，第三季可望成為同比成長性之底部；在總體表現方面，在Fitch調降美國債券信評後，雖有短線賣壓，但近日債券殖利率回穩，中短天期倒掛反而開始縮小，此與美國聯準會所言經濟前景仍佳，美國經濟有可能不會進入衰退相對應，這對於未來股市發展反而有利，故近日台股修正可定義為技術性拉回，前波逃逸缺口至季線位置可視為本次支撐參考點。

劉宇衡指出，2023下半年另一個新的正向因子為中國8-10月份工作會議後，預期將持續有政策出台，將對股市提供另一道防線。雖然台股後市仍不看淡，但基於短線波段漲多，以及對2023年經濟衰退恐懼，預期短線波動度大增，在短線大盤震盪格局下，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長標的。