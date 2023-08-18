▲消防人員進行初步急救後，將潛水刻送醫搶救。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆市政府產發處長林鼎超表示，該潛水客闖入之區域並非潮境管制區，故應該無法開罰，但原則上也不該出現在航道，相當危險。（徐佑昇攝）

基隆市近期由於溺斃意外頻傳，市府宣布封閉大武崙沙灘及潮境公園潛水區海域一周，沒想到在18日中午左右，疑似有潛水客為了去潮境潛水區潛水，繞道闖入不該潛水的長潭里漁港航道，導致左腳被漁船螺旋槳打斷，警消獲報後即刻前往現場並將傷者送醫救治。負責管理潮境公園的的基隆市政府產發處長林鼎超表示，發生事故地點是在管制區外不開罰，但也不應在航道潛水，相當危險。

基隆市中正區的知名景點潮境公園的潛水區海域，因為安全維護檢討等緣故，自本月14日起封閉一周，至今尚未到開放時間。

基隆市消防局表示，於18日中午12時58分接獲通報，在基隆市中正區平浪橋旁有潛水客受傷，當下游中正分隊派遣3部消防車及救護車及救生艇7名前往搶救。

潮境公園驚恐意外！潛水客疑違規潛航道 左腳遭螺旋槳削斷

後消防人員回報，現場潛水客為來自台中的41歲吳男，腳部被螺旋槳打到受傷，意識清楚，後送長庚醫院。當時疑似潛水客誤入航道，腳部被行駛航道漁船永取26螺旋槳打到受傷。後下午1時37分回報患者斷肢已找到，立即將患者斷肢送往長庚醫院。而安檢所表示只能管制航道船隻，如水下有潛水客，則無法察覺。

產發處長林鼎超表示，目前詳細經過都仍在調查中，但該潛水客的同行夥伴表示他是被洋流帶入航道，左腿才不幸遭截斷。

林指出，由於潮境潛水區周邊都已封閉，初步懷疑該潛水客有可能是為了要去該區潛水所以「繞道」而行，但卻不慎進入航道被漁船螺旋槳打到，目前斷肢有被發現，也即刻送醫搶救。

至於該潛水客是否會受罰，林表示由於他並非在管制區潛水，故針對這部分應不會開罰，但在航道潛水也是相當危險的行為，原則上也不該在那邊出現。