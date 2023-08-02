水下運動近年興盛，但也傳出不少意外事故，立委趙天麟今辦理「潛水安全要確保，保險法規不可少」記者會，他表示，水域遊憩管理方法未規範自由潛水，今年3至7月以來，陸續發生大大小小潛水意外，雖然目前已有水域遊憩保險，提供自由教練、相關業者投保，仍盼主管機關盡速修法完善。觀光局回應，最快年底前擬定相關草案。

趙天麟今邀請屏東潛水教練職業工會、墾丁國家管理處、保險局、觀光局等單位開記者會，屏東潛水教練職業工會理事長詹皓宇說，全台超過60％的職業教練都是自由教練，但自由潛水至今未有完善法規保障，為了保障遊客、教練安全，法規應該設有導潛員，確保個人安全和海洋生態。

趙天麟說，民眾考了開放水域證照，需要有熟悉潛水的員工帶領，也要熟悉潛水區域的情況，若有規範水業從業人員的相關規定，相信水下運動會更健全，觀光局去年有發函給潛水相關協會，指稱自由潛水應該遵循水域遊憩活動管理辦法第一章，但實際上相關規定都集中在第二章。

觀光局組長林秀霞說，水域遊憩管理方法第二章缺乏自由潛水專章，目前已草擬相關法案，預計8月15日與跟交通部、法制單位、國家風景區和專家學者共同討論，凝聚共識後，將與工會、國家公園討論，盼年底前擬定完成。

針對水域活動相關保險，產險公會委員丁豫聖說，水域辦法修正後，全市場有旺旺友聯、富邦產險可以購買水域遊憩保險，對象包含經營帶客業者（香蕉船、水上摩托車等）、經營場地業者（海水浴場、游泳池等）、提供器材出租業者（打氣、蛙鏡、浮具等），自然人的潛水教練也是納保對象。

林秀霞補充，觀光局管理的水域範圍、OT廠商都有在契約明訂，要求強制納保，未來政府也會加強稽查，稽查結果也會連帶影響承租權益、盈利，管理單位都會審慎面對。