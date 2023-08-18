台東縣調站查緝詐騙集團案，循線追出李男與詐團共謀，2020年間在中市設立水房，以愛情詐騙投資虛擬貨幣手法詐財，台中地檢署指揮偵辦去年底搜查李的辦公室及住所，帶回上下游犯嫌調查，追出不法所得高達2億元，檢方今年7月底依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪起訴李男等16人。

檢調追查，該犯罪集團分工細密，43歲李男2020年9月在中市南屯設置水房，與詐騙集團「HT5期貨交易平台」共謀，詐團機房平台透過通訊軟體LINE與被害人「戀愛交友」，取得信任後，再誘騙長期投資期貨及彼特幣、泰達幣等虛擬貨幣，平台要求被害人每月將投資款5000元至2萬元不等，匯到指定的「人頭帳號」，而購得的虛擬貨幣則要打入指定的「電子錢包」。

李男的水房成員則陸續將「人頭帳號」內款項提領一空、同時扮演「假幣商」掌控該電子錢包，被害人無法取回投資虛擬貨幣卻不自知，仍持續投資。

台中地檢署去年11月間指揮台中市調處、中打等警力，搜索李男辦公室及相關住所等處，查扣現金60萬元、點鈔機、帳冊等相關證物，並約談上、下游犯嫌，過濾清查李男的犯罪水房不法所得高達2億元。

中檢今年7月31日偵結，將李男等16人依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪起訴。