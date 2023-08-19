台美21世紀貿易倡議6月甫完成首批協定簽署，第二階段談判也有新進展。台美雙方19日共同宣布，已於美東時間14日到18日在華府展開第二階段首次實體談判，並觸及農業、勞動與環境議題。

經貿辦19日以新聞稿指出，台美21世紀貿易倡議於美東時間8月14至18日於華府舉行新一階段會議，我方由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮偕同外交部、經濟部、衛福部、農業部、環境部、勞動部、海洋委員會等相關單位參加，美方由貿易代表署（USTR）助理貿易談判代表Terry McCartin及AIT率相關單位代表參加進行會商。 經貿辦說，會議是首批協定於今年6月簽署後雙方第一次實體會議，主要就農業、勞動、環境等三項議題交換意見。在農業方面，雙方討論如何透過法規透明化等作法促進農業貿易、建立糧食安全、透過永續農業促進氣候調適及韌性等；在勞動方面，討論如何保障國際認可勞動權益、發展更具包容性的貿易政策等；在環境方面，討論推動綠色企業、經濟去碳化、推動自然資源保育等合作方向。

經貿辦說，雙方亦就首批協定交換意見，首批協定包含五項議題中的貿易便捷化、良好法制作業、反貪腐、服務業國內規章及中小企業，雙方針對後續執行協定所要求行政流程與法規等細節工作，進行意見交換及討論，雙方將會做好履行協定之充分準備，以利台美雙邊貿易發展。 經貿辦說，雙方於本次會議中進行充分討論，後續將持續透過視訊等方式保持密切溝通，台美雙方代表團亦均展現極高的合作熱誠，會議成果深具建設性，有益於後續工作，期盼能盡速獲致成果。