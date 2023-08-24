行政院會今日通過明年總預算案。（黃婉婷攝）

行政院會今日通過明年總預算案，歲出高達2.88兆元，刷新歷史紀錄，今年適逢行政院組織改造，部分單位如農委會、環保署皆升格成部會，據政府規畫，明年農業部公務預算編列增加115億元，主要用於農民福利和公共建設，環境部則增加17億元，主要用於組改相關經費與汰舊老舊汽機車。

農業部次長陳添壽上午出席明年度中央政府總預算案記者會時指出，明年增加115億元，主要用於農民福利方面，含括老農津貼、原來投保薪資投保額等保費補助共計80幾億元，另有29億元用於公共建設，例如農業冷鏈建設等；此外，因農業部成立需要調配人力跟增員，人事經費也會增加。

環保署部分，環境部次長葉俊宏會後受訪補充，明年環境部預算總額約80.5億元，比今年增加17億元，主要是用於淘汰老舊汽機車的一次性撥補費用，以及5億元的組改相關經費。

外界關注觀光局升格觀光署部分，交通部次長陳彥伯說明，明年觀光署編列53億元，跟歷年相當，由於觀光署功能整併後，成為法律跟政策執行單位，相關預算到位後，未來將致力相關旅遊活絡、吸引國外觀光客來台兩大政策方向，並以明年1200萬人次來台作為主要目標。