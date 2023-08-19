台中市議員林碧秀爭取將太原棒球場邊側作為拔河訓練基地並增設兩台拔河機，19日落成啟用，同步舉辦拔河友誼日慶祝。（潘虹恩攝）

台中市議員林碧秀（右三，紅背心）與運動局長李昱叡（右四，黑背心）19日到場位選手加油打氣。（潘虹恩攝）

台中市拔河隊近年於國際賽事中屢獲佳績，卻苦無正規訓練場地，經台中市議員林碧秀爭取將太原棒球場邊側作為訓練基地並增設兩台拔河機，19日落成啟用，同步舉辦拔河友誼日慶祝；台中市拔河隊將於8月代表台灣遠征瑞士挑戰世界運動會，期盼助選手獲更好的訓練拿下佳績。

台中市拔河代表隊是由15位自高中起投入培訓至今的社會人士所組成，以僑泰高中拔河隊教練為首，利用下班及假日時間訓練。近年拔河隊在各項賽事奪得亮眼成績，曾獲世界盃室內混合組580kg冠軍、室外混合580kg亞軍、拔河世界錦標賽混合季軍等，預計今年8月底將代表台灣至瑞士參賽。

由於拔河隊長久苦無正規的專業拔河訓練基地，常商借逢甲大學室內體育館練習，不僅花費時間搬運器材，也必須配合場館租借檔期而影響練習期程，經林碧秀爭取將太原棒球場邊側作為拔河訓練基地，並增設兩台拔河機，19日落成啟用。拔河隊藉機舉辦拔河友誼日，邀請成員的孩子及市內國中、小學童一起體驗拔河，讓拔河運動效下扎根。

台中市拔河隊長郭彥廷表示，透過拔河機可以訓練基本姿勢維持更好，新場地鋪設的土質也更適合應對國外競賽，相信有專業的訓練場地將對隊員在比賽奪下好成績很有幫助。

林碧秀說，運動很需要支持，尤其拔河特別辛苦，每位選手手都長繭，卻耐心與用心的堅持訓練，於是請運動局協調場地，大家資源共享，一起訓練。

運動局長李昱叡表示，近年台中市對拔河運動相當重視，整體包括未來對選手的培育，以及全民運動會獲得到金銀銅牌的獎金都有進行預算編列推動。這次地選在太原棒球場不僅交通便利，搭配現場設施都有供水供電，成為推動台中拔河運動的訓練基地，希望讓選手有好的場地、專心訓練。