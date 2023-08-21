午後雷陣雨雖有機會趨緩，但天氣仍相當不穩定，尤其靠近山區的地區，還是要嚴防中午過後的劇烈現象。今起西南季風停下腳步，水氣不再像過去幾天這麼明顯，各地高溫重返35度以上。另台灣附近有熱帶擾動，這個周末有可能看到低壓發展，持續觀察。

最新模式模擬，今起至下周日（21至27日），西南季風帶來的水氣減少，天氣恢復晴熱；太平洋高壓偏弱，大氣未穩定，近山區午後有局部雷陣雨，不排除「大雷雨」機率。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，中午過後應注意天氣變化。今各地氣溫：北部23至35度、中部24至36度、南部24至37度、東部23至36度。

目前從東亞往東延伸至菲律賓東方海域，有一個大季風低壓環流，當中有多個熱帶擾動發展。吳德榮指出，周三（23日）第1個擾動大約走到日本南方近海，發展條件不佳，其動向對日本稍有影響，計劃赴日的民眾要格外留意。

至於第2個擾動，預估周六（26日）會在菲律賓東方海域醞釀調整，各國模式分歧，再觀察。