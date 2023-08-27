強颱蘇拉上午8時位於鵝鑾鼻南南東方630公里海面上，向東轉東北進行，天氣職人吳聖宇表示，蘇拉結構紮實，但環流很小，未來中心有機會登陸台東至恆春半島一帶，由於颱風相當小，暴風圈內才有風雨，所以颱風中心登陸與否對風雨大小及影響區域相當重要，明天颱風北轉角度將是關鍵點。

蘇拉颱風未來中心有機會登陸台東至恆春半島一帶，若沒登陸台灣，風雨可能不明顯。(翻攝自吳聖宇臉書)

氣象局指出，蘇拉今晚至明日（28日）將逐漸轉北再轉西北接近台灣，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海小心長浪，周三、四（30、31日）最接近台灣，雨勢最大，預計明天晚上至周二清晨發布海警，不排除周二下午發布陸警。

吳聖宇中午在臉書發文，蘇拉颱風結構紮實，但是環流很小，昨晚到現在颱風中心非常靠近呂宋島東岸，如果不是環流太小，很可能就會被地形給鎖定，拉進去撞牆。

吳聖宇說，蘇拉的路徑逐漸有比較明確的趨勢，大致趨向台灣附近到台灣西南方海域，中心有機會登陸台東到恆春半島一帶，但是不是會登陸，或是掠過恆春以南近海，還要看蘇拉轉完一圈後往西北的角度而定，角度較偏西那就會掠過恆春以南，較偏北那就有機會登陸。

吳聖宇表示，這個颱風看起來相當小，暴風圈內才有明顯的風雨，接近中心附近風雨最強，外圍環流的感受可能並不明顯，真正強風豪雨集中在颱風中心周圍的眼牆，所以颱風中心登陸與否對於風雨影響的程度跟區域相當重要，明天會逐漸來到關鍵點，持續觀察。