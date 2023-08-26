過去曾有網友在PTT上票選出「全台最宜居的城市」是台中，一名網友表示，台中有山有海、有百貨公司和博物館，且交通很方便，生活開銷也不太貴，根本超適合住人，引起網友討論，不少台中人卻狂搖頭，還有人說老了想搬走。

一名網友在PTT上分享，台中市區有好幾家百貨公司，要山景有山景，要海景也有靠海的台中港，消費也不算太貴，科博館、美術館、綠園道和公園等可以散步的地方也很多，而且景點到景點之間的距離也很靠近，馬路也還算大條，停車場更是好找。

原PO表示，在台中消費除了有平民的選擇之外，喜歡追求高檔的話，也有一系列的選擇，整體看下來，台中根本是台灣最適合住人的地方吧？

貼文引起網友討論，不少在地人卻持不同意見，「台中空品超差，以前覺得很宜居，現在覺得老了想搬走」、「空氣不太好」、「以前環境真的很舒服，但現在多了空汙要考慮」、「不是，空氣的部分要考慮欸」、「交通部分也要注意」。

不過還是有很多人認為台中很宜居，比起陰雨綿綿的北部，台中的天氣很好，而且交通運輸也都還算方便，生活消費也不會太貴，真的很優。甚至還有網友分享，有朋友每天從台中通勤到台北工作，住台中是真的蠻舒服的。