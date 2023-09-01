海葵颱風今白天將增強為中度颱風，原本預估往琉球群島北轉，昨天路徑大幅變化，改為直接往台灣靠近，可能從宜蘭登陸，暴風圈將籠罩全台；周日至下周一（3、4日）上半天影響最明顯，尤其北部、東北部留意強風豪雨。天氣風險公司分析師吳聖宇直呼「路徑可說一夕巨變，一下子就將威脅的程度拉到了最高等級。」

吳聖宇在臉書發文表示，海葵颱風可能直撲東半部陸地，目前預報從宜蘭登陸，但也不排除繼續往南調整；未來移動速度有放慢趨勢，導致影響時程延後。預估今天下午到傍晚發布海上颱風警報，明天（2日）清晨發布陸上警報，明晚暴風圈接觸陸地，周日到下周一（3至4日）上半天影響明顯。

各地風雨方面，吳聖宇表示，今晚北部、東北部開始受到颱風外圍環流影響，降雨逐漸增多，明天隨著颱風靠近，北部、東北部風雨就更明顯；中南部也會「由北往南」陸續出現雨勢；花東有地形的屏障，降雨較少，但也有短暫陣雨。明晚颱風暴風圈逐漸接觸陸地，北部、東北部風雨越來越大；中南部、花東除了降雨之外，也要留意風勢。

吳聖宇提醒，周日颱風中心穿越台灣上空，全台灣都會受影響，北部、東北部位於颱風移動方向的右側，強風豪雨最劇烈；中部及花蓮也會有較大的風雨；南部及台東地區也有一陣一陣風雨。

下周一颱風中心進入台灣海峽、向西移動，中部以北及宜花地區上半天風雨仍然明顯，下半天才逐漸趨緩；南部及台東地區受西南風以及偏南風進入陸地的影響，也會有一陣一陣風雨，同樣要等到下半天甚至晚間才會趨緩。