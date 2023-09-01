台灣撐了4年無颱風登陸的紀錄，很可能被「海葵」打破！最新模式模擬，「海葵」路徑不斷南修，預估星期天將登陸東北部，暴風圈恐對整個中部以北構成威脅；且在今增強為中度颱風。明起受颱風外圍環流影響，局部地區有明顯風雨，接下來一直到7日，全台天氣都相當不穩定！

颱風派遣中心開了一個大玩笑，原先預估從台東上岸的「蘇拉」，最後從巴士海峽通過；打算走海路的「海葵」，卻跑來東北部。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，這個周末要嚴防強風豪雨！

「海葵」緩慢增強，今跨越中颱門檻，持續向西北西方向移動，中心登陸台灣後，再往大陸福建一帶前進。吳德榮認為，颱風系集非常分散，顯示路徑仍有變化，包括登陸、西北颱、偏北不侵襲等3種情況都有機率，應密切觀察。

今降雨稍緩，各地氣溫：北部25至35度、中部24至35度、南部24至34度、東部22至34度。周末受「海葵」外圍或其環流影響，部分地區有明顯降雨及強風。4日至7日台灣位處季風低壓環流內，午後常有大雷雨伴隨「劇烈天氣」。