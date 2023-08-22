長榮海運昨天再度以鉅額交易出售長榮航空股票，交易數量32.5萬張，每股交易金額35元，交易總金額達113.89億元，處分利益54.61億元。而在8月14日已先處分5萬張股票，交易總金額17.05億元，每股交易金額34.1元，處分利益7.94億元，兩次出脫合計37.5萬張，處份利益合計62.55億元。
昨日賣掉32.4萬張後，長榮海運累計剩下長榮航空40.1萬張，金額72.62億元，持股比例7.43％。
長榮海運(2603)昨天再次公告處分長榮航空(2618)持股，也是繼8月14日以來第二次出手賣出長榮航空股票，海陸分家越來越明顯，而連續兩次處分長榮航空股權，大舉貢獻長榮海運獲利，每股貢獻達到2.96元。
長榮海運昨天再度以鉅額交易出售長榮航空股票，交易數量32.5萬張，每股交易金額35元，交易總金額達113.89億元，處分利益54.61億元。而在8月14日已先處分5萬張股票，交易總金額17.05億元，每股交易金額34.1元，處分利益7.94億元，兩次出脫合計37.5萬張，處份利益合計62.55億元。
昨日賣掉32.4萬張後，長榮海運累計剩下長榮航空40.1萬張，金額72.62億元，持股比例7.43％。
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