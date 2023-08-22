長榮海運昨天再度以鉅額交易出售長榮航空股票，交易數量32.5萬張，每股交易金額35元，交易總金額達113.89億元，處分利益54.61億元。而在8月14日已先處分5萬張股票，交易總金額17.05億元，每股交易金額34.1元，處分利益7.94億元，兩次出脫合計37.5萬張，處份利益合計62.55億元。

昨日賣掉32.4萬張後，長榮海運累計剩下長榮航空40.1萬張，金額72.62億元，持股比例7.43％。

《造紙股》正隆H2營運估好轉 法人短線續看守
長榮處分長榮航37.54萬張 貢獻EPS達2.95元
濾能南科新廠產能預計10月開出 Q4營運可望回升
#長榮航空 #長榮海運 #億元 #貢獻 #處分