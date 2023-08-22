長榮海運(2603)昨天再次公告處分長榮航空(2618)持股，也是繼8月14日以來第二次出手賣出長榮航空股票，海陸分家越來越明顯，而連續兩次處分長榮航空股權，大舉貢獻長榮海運獲利，每股貢獻達到2.96元。