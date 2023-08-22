巴基斯坦山區一處纜車斷索，車廂懸於半空中，乘客受困。

巴基斯坦北部一處山區纜車周二（22日）斷索，卡在半空中晃盪待援，車上8名師生受困，強風之中險象環生，軍方出動直升機到場救援，至台灣時間晚間將近11時，2名學生已獲救，其餘尚未脫困。台灣深夜11時許，現場直升機作業因天黑而暫停，地面人員持續救援。

綜合路透社、美聯社、英國廣播公司（BBC）報導，這起事件發生於當地時間周二清晨7時（台北時間上午10時），困於纜車的8名學生與1名教師正要前往一處位於偏遠山區的學校，校址位於首都伊斯蘭馬巴德以北200公里的巴塔葛蘭（Battagram）地區。豈料，纜車運行半途居然發生斷索的恐怖狀況，2條纜索斷了1條，整個車廂只靠另1條纜索懸吊半空中，距離地面900至1150呎（275至375公尺）。

在現場指揮救援的地方官員法哈德（Shah Fahad）稍早說明，累計已4名兒童先後脫困。不過大多數外媒報導，2名脫困，車廂內還有8人受困。現場有好幾架直升機盤旋，地面聚集救護車待命。

巴基斯坦山區纜車斷索，車廂內師生由軍方直升機空中救援。

當地電視新聞畫面顯示，救援直昇機把一名兒童吊離纜車，然後送往地面安置。現場一名救難官員卡塔克（Shariq Riaz Khattak）說，當地陣風風勢強勁，直升機旋翼葉片影響吊掛穩定度，直升機引發的氣流可能讓支撐纜車車廂的纜索力道減弱，加上天色漸漸昏暗，導致救援任務更加複雜。

纜車上的20歲男子古法拉茲（Gulfaraz）接受當地媒體Geo News電話訪問時說：「我們的處境岌岌可危，看在老天爺的份上，拜託大家幫幫忙。」他表示，纜車內的孩子們年齡介於10至15歲，其中一人稍早因炎熱加上恐懼而昏了過去。BBC指這名學生有心臟疾病，昏迷至少已2小時。

JUST IN - First child rescued from dangling Battagram cable car in Pakistan: rescue officials



pic.twitter.com/jSVabcQz3t — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 22, 2023

#BREAKING

FOURTH (4) CHILD RESCUED by the Pakistani military.



🎥: #Pakistan Air Force Leonardo AW-139 Seahawk helicopter rescues child from #Battagram cable car after 11 hours trapped in the chairlift. Army helicopters and SSG commandos, Shahbaz team paratroopers participated. pic.twitter.com/BZsmTI5uUT — The STRATCOM Bureau (@OSPSF) August 22, 2023

這場救援行動震驚全國，巴基斯坦民眾周二紛紛擠在電視機前關注救援現場進度，新聞報導畫面顯示一名急難救助人員吊在直升機外、靠近懸在半空中的纜車車廂，車廂裡的人員抱成一團，驚險時刻讓村民焦急不已，不斷祈禱。軍方一名突擊隊員稍早試圖靠近纜車車廂，另有人員從纜車兩側方向鋪設繩索，軍方人員試圖向受困師生遞送飲食與藥物。天黑之後，直升機作業暫停，救援小隊與當地民眾從地面持續試圖救人。

巴塔葛蘭地區行政官員穆薩法汗（Muzaffar Khan）說，纜車內有7名學生、1名教師，與此前傳出的2師6生數據稍有不同。

2017年，巴基斯坦北部旅遊勝地摩理（Murree）曾發生纜車斷索事故，車廂墜入幾百呎深的山谷，奪走10條人命。