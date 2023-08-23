巴基斯坦軍方如何救出91樓高空纜車中的受困師生？

巴基斯坦東北部柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）偏遠山區，昨（22）日發生纜車在空中運行時纜索突然斷裂的意外，導致8人受困275公尺高空，所幸最終全數獲救。究竟高空中如何從懸掛的纜車中救人？巴基斯坦軍方利用直升機上的纜繩及空中飛索成功達陣。

《紐約時報》（New York Times）報導，柏普赫圖赫瓦省深山的普什圖（Pashto）村，當地時間昨日早晨8時30分，載有8名師生的空中纜車因2條纜索突然斷裂而終止運行、懸掛275公尺（約91層高樓）高空中，車廂內當時有6名10至15歲學生、1名20歲學生及1名老師，他們正搭乘纜車到附近學校上課。

圖為22日卡在91樓高空的巴基斯坦偏遠山區纜車。（圖／路透社）

當天下午，巴基斯坦官方派出軍用直升機到場救援，在多次救援失敗後，救難人員終於利用直升機上的纜繩，將頭2名受困者順利拉上直升機。畫面顯示，一名孩童被直升機吊起時，整個人在空中上下晃動，下方是一片翠綠森林，畫面相當驚險。

BREAKING: Officials rescued all 8 people who were trapped in a broken cable car dangling over a canyon in Pakistan. https://t.co/HgusKYxK8c pic.twitter.com/cdq1n8avkl — CBS News (@CBSNews) August 22, 2023

不過直升機的旋翼也導致纜車劇烈晃動，每次直升機飛近纜車時，車廂內的孩子們就被晃動嚇得大聲哭嚎。隨著夜幕低垂，當局不得不放棄直升機救援行動，改用高空飛索。畫面顯示，黑夜裡，2名綁著安全帶的男學生，在救難人員的陪伴下拉著滑索從樹叢中安全降落。

Watch the moment crowd welcomes final children rescued from dangling cable car in Pakistan



Read more: https://t.co/oOqm7ppBHV pic.twitter.com/24EiySTZoh — Sky News (@SkyNews) August 22, 2023

晚間11時，受困師生全數獲救，歷時15小時的空中驚魂終於落幕。

巴基斯坦軍方形容這場救援「非常困難且艱辛」，救難人員「空前的技能及效率」救了受困者。

■纜車是巴基斯坦偏遠山區居民的必要工具

纜車在巴基斯坦多山的北部區域是相當常見的交通工具，居民出山必須攀爬陡峭的斜坡、下切深谷，每趟行程動輒數小時。

圖為獲救學生。（圖／美聯社）

約有3萬居民的普什圖村矗立山頂上，是當地最貧困的區域之一，缺乏醫療照護、教育、運輸等基礎建設，最近的醫院位在90英里（約145公里）外，產婦或患者若要就醫，村民必須將他們綁在床上，合力將人抬到最近的馬路上，這趟路程約耗時3小時，接著再僱車開到醫院，又得再另外耗費3小時車程，當人到醫院時，許多患者不是回天乏術就是已經生產了。

距離普什圖村最近的高中位在4英里（約6.4公里）外，學生必須花2至3小時下山、跨越溪水、再攀爬對面的山才能到校，可悲的是，就算學生到校了，老師也不一定有來。

圖為學生獲救後接受治療。（圖／路透社）

當地宗教領袖馬哈茂德（Maulana Qasim Mehmood）表示，5年前工程師在普什圖村建造了高空纜車，從此改變村民的生活方式，如今村民只要10分鐘就能越過山谷，每天約有400至500人搭乘纜車。

不過這類纜車通常為私人經營且危險，去年12月，距離普什圖村144公里的另一座村落，也發生纜車纜索應聲斷裂的事故，導致12名學童受困2小時。

目前尚不清楚普什圖村纜車的纜索為何突然斷裂。